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ЧС-2018: Франція стала першим чемпіоном світу, центрфорвард якого не завдав жодного удару в площину воріт

21:03 463 Читать на русском
ЧС-2018: Франція стала першим чемпіоном світу, центрфорвард якого не завдав жодного удару в площину воріт
Олів'є Жиру / фото: ФІФА

Збірна Франції стала чемпіоном світу-2018. У фіналі турніру команда Дешама з рахунком 4:2 здолала Хорватію та встановила унікальне досягнення.

Франція вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. У вирішальному поєдинку за Кубок світу французи обіграли Хорватію.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що Франція стала найсильнішою командою світу, встановивши унікальне досягнення. Це перший випадок в історії чемпіонату світу, коли основний центральний нападник команди-переможця турніру жодного разу не пробив у площину воріт суперників, повідомляє Mister Chip.

Автором такого "досягнення" став Олів'є Жиру, який не зумів завдати жодного удару в площину воріт за зіграні 546 хвилин (це більше 9 годин).

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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