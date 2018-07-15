ЧС-2018: Франція стала першим чемпіоном світу, центрфорвард якого не завдав жодного удару в площину воріт

Збірна Франції стала чемпіоном світу-2018. У фіналі турніру команда Дешама з рахунком 4:2 здолала Хорватію та встановила унікальне досягнення.

Франція вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. У вирішальному поєдинку за Кубок світу французи обіграли Хорватію.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що Франція стала найсильнішою командою світу, встановивши унікальне досягнення. Це перший випадок в історії чемпіонату світу, коли основний центральний нападник команди-переможця турніру жодного разу не пробив у площину воріт суперників, повідомляє Mister Chip.

Автором такого "досягнення" став Олів'є Жиру, який не зумів завдати жодного удару в площину воріт за зіграні 546 хвилин (це більше 9 годин).

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018