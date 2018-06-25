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ЧС-2018: форвард Хорватії Ребіч тренується за індивідуальною програмою

24 червня 14:05 88 Читать на русском
ЧС-2018: форвард Хорватії Ребіч тренується за індивідуальною програмою
Анте Ребіч / Фото: соціальні мережі

Хорватський форвард Анте Ребіч не тренувався у загальній групі перед вильотом на гру з Ісландією.

Форвард збірної Хорватії Анте Ребіч не приймав участі в останньому тренуванні команди перед вильотом в Ростов-на-Дону на останній матч групового етапу чемпіонату світу-2018 з Ісландією, повідомляє прес-служба команди.

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"Ребіч відчув невелике нездужання, сьогодні він працює тільки на велотренажері", – йдеться в повідомленні.

У другому турі групового етапу ЧС-2018 Хорватія обіграла Аргентину з рахунком 3:0, забезпечивши собі вихід у плей-офф, а Ребіч відзначився голом.

ЧС-2018 3 тур

Ісландія - Хорватія: Вівторок 26 червня 2018

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Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Анте Ребіч Анте Ребіч Ісландія - Хорватія
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