ЧС-2018: форвард Хорватії Ребіч тренується за індивідуальною програмою

Хорватський форвард Анте Ребіч не тренувався у загальній групі перед вильотом на гру з Ісландією.

Форвард збірної Хорватії Анте Ребіч не приймав участі в останньому тренуванні команди перед вильотом в Ростов-на-Дону на останній матч групового етапу чемпіонату світу-2018 з Ісландією, повідомляє прес-служба команди.

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"Ребіч відчув невелике нездужання, сьогодні він працює тільки на велотренажері", – йдеться в повідомленні.

У другому турі групового етапу ЧС-2018 Хорватія обіграла Аргентину з рахунком 3:0, забезпечивши собі вихід у плей-офф, а Ребіч відзначився голом.