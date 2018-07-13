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ЧС-2018: ФІФА забороняє показувати російських вболівальниць під час матчів, український тренер – проти

12:59 754 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА забороняє показувати російських вболівальниць під час матчів, український тренер – проти
Вболівальниці збірної Росії на чемпіонаті світу 2018

ФІФА почала активно боротися із сексизмом на чемпіонаті світу 2018. Показувати гарячих вболівальниць під час матчів Мундіалю – тепер під забороною.

Коли російські дівчата чують, що ви іноземний фанат, вас просто так не відпустять. Колумбійський фанат зізнався, що аж 56 росіянок на ЧС-2018 хотіли з ним зустрічі у Москві. Надто розгульний спосіб життя тамтешніх дівчат провокує вболівальників на різного року непристойні вчинки та поведінку.

З цього приводу в російському суспільстві розгорілась величезна дискусія. Росіянки дуже часто не бачать нічого поганого в тому, щоб переспати з іноземцями, який приїхали в їхню країну на Мундіаль. Росіяни агресивно проти та створюють цілі групи у соцмережах, де викривають та всіляко ображають розпусних фанаток.

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У такій ситуації, можливо, ФІФА просто знову доводиться захищати образ Росії як господаря турніру в очах решти світу. У світовій футбольній асоціації кажуть, що показувати крупним планом гарячих вболівальниць під час чемпіонату світу 2018 – це неправильно. Функціонери організації попросили обмежити показ красивих дівчат на трибунах під час матчів турніру.

Департамент ФІФА з тривалого розвитку, який займається, зокрема, питаннями рівноправності, пояснює, що в наш час не лише гомофобія та расизм є проблемними формами дискримінації на трибунах. "Боротьба із сексизмом є одним зі наступних наших завдань на майбутнє. Ми вже говорили про це зі кількома мовниками.

Одним з прикладів сексизму на ЧС-2018 була фотогалерея однієї з агенцій, названа "гарячі вболівальниці", які значною мірою були неповнолітні", – підкреслює голова комісії Федеріко Аддієкі.

У російській пресі припускають, що обмеження ФІФА пов'язані з тим, що наступний Мундіаль прийматиме значно більш строгий у релігійному плані Катар. У мусульманських країнах, як відомо, кадри з напівоголеними дамами проходять через строгу цензуру.

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Портал Чемпіонат вважає, що футбольні функціонери вже зараз вирішили орієнтувати телетрансляторів на те, що правила гри тимчасово зміняться і сексапілу під час прямих трансляцій матчів Кубка світу стане значно менше. Цікаво, що прокинулась ФІФА уже ближче до фіналу нинішнього турніру, а раніше це їй не дуже заважало.

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Епатажний український тренер Ігор Гамула (останнім його клубом був Ростов, зараз без роботи), який віддавна працює в Росії, вважає таке рішення помилковим.

"Дуже дивна ініціатива. Що їм у ФІФА не подобається? Може, заздрять, що в Росії стільки красивих уболівальниць? Ну як можна не показати наших красунь перед матчем? Адже ж треба розігріти публіку, і нічого поганого в цьому немає", – цитує видання 58-річного уродженця Луганщини.

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