ЧС-2018: Фарфан госпіталізований після втрати свідомості на тренуванні

Форвард збірної Перу Джеферсон Фарфан отримав травму голови на тренуванні національної команди та був госпіталізований в одну з московських клінік.

33-річний перуанець зазнав ушкодження під час тренування в суботу, повідомляє Depor.com.

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За інформацією видання, в одному з епізодів Фарфан зіткнувся з партнером по команді, впав і втратив свідомість. Із тренування його забрала карета швидкої допомоги. Наразі стан вінгера є стабільним, але лікарі ще не відпускають його з лікарні.

Зараз збірна Перу готується до заключного поєдинку на ЧС-2018. Проти збірної Австралії команда Рікардо Гареки зіграє 26 червня на сочинському стадіоні Фішт. "Інки" вже втратили шанси на вихід із групи.