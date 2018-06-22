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ЧС-2018: фани Колумбії погрожують Санчесу смертю після матчу з Японією

21 червня 22:34 2214 Читать на русском
ЧС-2018: фани Колумбії погрожують Санчесу смертю після матчу з Японією
Карлос Санчес / Фото з соцмереж

Півзахисник збірної Колумбії Карлос Санчес отримав багато повідомлень з погрозами після вилучення у матчі з Японією.

Півзахисник отримав сотні смертельних погроз в соціальних мережах від уболівальників збірної Колумбії після матчу з Японією (1:2). Колумбійські поліцейські почали розслідування за фактом погроз на адресу футболіста, повідомляє The Guardian.

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За інформацією видання, один з користувачів опублікував в твіттері фотографію Санчеса поруч зі знімком колишнього гравця збірної Колумбії Андреса Ескобара, якого застрелили через автогол у матчі чемпіонату світу-1994 зі словами: "Пропоную помріяти". Інший користувач написав у відповідь наступне: "Якщо Ескобара вбили через автогол, то Санчеса повинні вбити і помочитися на його труп".

Санчес отримав червону картку за гру рукою у штрафному майданчику вже на третій хвилині матчу з Японією. За це порушення арбітр призначив пенальті.

ЧС-2018 1 тур

Колумбія - Японія: Вівторок 19 червня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Колумбія - Японія Карлос Санчес Карлос Санчес Колумбія Колумбія
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