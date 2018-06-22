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ЧС-2018: Фалькао вірить, що Колумбія вийде з групи

19 червня 20:15 126 Читать на русском
ЧС-2018: Фалькао вірить, що Колумбія вийде з групи
Радамель Фалькао / Колумбія

Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао підвів підсумки матчу першого туру групового етапу ЧС-2018 з командою Японії.

"У першому таймі ми хотіли повністю контролювати гру, але вилучення сильно змінило наші плани на цю зустріч, тому що трапилося на самому початку матчу. Проте, ми продовжували атакувати, у нас були сили для цього. Помилка на початку гри змусила нас об'єднатися. Нічого страшного, потрібно спробувати здобути дві перемоги в наступних матчах. Таке життя.

ЧС-2018 Колумбія – Японія: історична перемога з рекордами, хитрющий гол і чергова сенсація

Хто був найкращим у збірній Японії? Ми не дивилися на команду суперника, а намагалися контролювати м'яч, виконувати свою роботу і намагатися багато атакувати.

У порівнянні з тим, що було чотири роки тому, все по-новому. В цьому році ми хочемо вийти з групи. Наступний матч з Польщею для нас буде одним з найважливіших. Ми хочемо перемогти в наступній грі. Дві перемоги дозволять нам пройти далі. Ми повинні бути сильними, проявити характер. Ми – команда, ми – колектив", – Фалькао championat.com.

ЧС-2018 1 тур

Колумбія - Японія: Вівторок 19 червня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 2
Японія
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Колумбія Колумбія ЧС 2018 Колумбія - Японія Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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