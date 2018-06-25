ЧС-2018: Джаку і Шакірі за політичні жести можуть дискваліфікувати на 2 матчі

Півзахисники збірної Швейцарії Граніт Джака та Джердан Шакірі можуть бути дискваліфіковані на два матчі за політичні жести в матчі ЧС-2018 з Сербією.

Футболісти збірної Швейцарії Граніт Джака та Джердан Шакірі можуть отримати двоматчеву дискваліфікацію, повідомляє ВВС.

Обидва гравці відсвяткували свої голи в ворота сербів, схрестивши руки, зображуючи орла. Джака і Шакірі мають албанське походження, а двоголовий орел зображений на гербі і прапорі Албанії.

ФІФА, яка вже відкрила дисциплінарну справу проти Джаки та Шакірі, вивчає їх жести на предмет провокації. Це підпадає під 54-ю статтю дисциплінарного кодексу, який передбачає штраф у розмірі 5 тисяч швейцарських франків і дискваліфікацію на два матчі.

У ФІФА планують опитати свідків і експертів, чи можна вважати цей жест провокацією. Якщо Джаку і Шакірі покарають, то вони пропустять матч з Коста-Рікою (27 червня) в останньому турі групового етапу ЧС, а також гру 1/8 фіналу, якщо швейцарці вийдуть в плей-офф.

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