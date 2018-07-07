ЧС-2018: два гравці зберігають шанси оформити цікавий дубль і ввійти до елітного клубу легенд

Після двох зіграних чвертьфіналів чемпіонату світу-2018 зменшилася кількість претендентів на неймовірний дубль за підсумками сезону – перемогу в Лізі чемпіонів і тріумф на Кубку світу.

Зараз претендентів на дубль залишилося двоє – оборонець збірної Франції Рафаель Варан і хавбек хорватської національної команди Лука Модріч, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Вони виграли Лігу чемпіонів 2017/18 разом із мадридським Реалом.

ЧС-2018: визначилася перша пара 1/2 фіналу

Наразі до елітного клубу входять 8 футболістів. Зеп Майєр, Пауль Брайтнер, Ганс-Георг Шварценбек, Франц Бекенбауер, Герд Мюллєр та Улі Хьонесс у 1974 році здобули Кубок європейських чемпіонів із мюнхенською Баварією і перемогли на Мундіалі разом із збірною Західної Німеччини. У 1998 році до них приєднався Крістіан Карамбе, який виграв Лігу чемпіонів із мадридським Реалом, а чемпіонат світу – із Францією. Ще за 4 роки повторив успіх старших колег Роберто Карлос. Він тріумфував у ЛЧ із "вершковим" Мадридом, а потім допоміг збірній Бразилії стати пентакампеонами.

Нагадаємо, що Лука Модріч сьогодні має шанс продовжити своє перебування на ЧС-2018. Поєдинок 1/4 фіналу Росія – Хорватія відбудеться на стадіоні Фішт. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.