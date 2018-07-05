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ЧС-2018: Делф повернувся в збірну Англії

14:01 352 Читать на русском
ЧС-2018: Делф повернувся в збірну Англії
Фабіан Делф / Getty Images

Захисник Фабіан Делф повернувся в розташування збірної Англії після народження дитини.

Фабіан Делф у своєму Інстаграм повідомив про народження дочки, а також те, що він повертається в розташування збірної Англії і буде готуватись з усіма до матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Швеції, який відбудеться 7 липня.

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"Я щойно пережив найдивовижніші 24 години. Спостерігаючи за тим, як мої брати грали в цій складній зустрічі, я як морально, так і фізично штовхав кожен м'яч і відчував кожну емоцію разом з гравцями, персоналом та вболівальниками.

В 07.52 моя дружина і дві прекрасні доньки вітали ще одну сестричку в цьому світі. Я не можу висловити словами щастя і подяку, які я відчуваю. А тепер – назад в Росію", – написав Делф.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
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Теги
ЧС 2018 Фабіан Делф Фабіан Делф Англія Англія Швеція Швеція Швеція - Англія
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