ЧС-2018: Делф повернувся в збірну Англії

Захисник Фабіан Делф повернувся в розташування збірної Англії після народження дитини.

Фабіан Делф у своєму Інстаграм повідомив про народження дочки, а також те, що він повертається в розташування збірної Англії і буде готуватись з усіма до матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Швеції, який відбудеться 7 липня.

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"Я щойно пережив найдивовижніші 24 години. Спостерігаючи за тим, як мої брати грали в цій складній зустрічі, я як морально, так і фізично штовхав кожен м'яч і відчував кожну емоцію разом з гравцями, персоналом та вболівальниками.

В 07.52 моя дружина і дві прекрасні доньки вітали ще одну сестричку в цьому світі. Я не можу висловити словами щастя і подяку, які я відчуваю. А тепер – назад в Росію", – написав Делф.