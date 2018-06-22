ЧС-2018: Деле Аллі пропустив тренування збірної Англії

Півзахисник збірної Англії Деле Аллі не тренувався разом із партнерами по команді в четвер через ушкодження.

22-річний хавбек пропустив тренування національної збірної, повідомляє кореспондент BBC Девід Орнштейн у своєму твіттері.

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Деле Аллі зазнав травми в прем'єрному матчі "Трьох левів" на Мундіалі – проти збірної Тунісу (2:1). Лікарі збірної Англії діагностували в нього розтягнення м'язів стегна. Решта гравців тренується без обмежень.

Наразі залишається невідомим, чи зможе півзахисник Тоттенхема допомогти команді Гарета Саутгейта в матчі другого туру в групі H ЧС-2018 проти панамців. Раніше стало відомо, що сам тренер англійців вивихнув плече.

Нагадаємо, що поєдинок Англія – Панама відбудеться в неділю, 24 червня, в Нижньому Новгороді.