ЧС-2018: четверте місце на Мундіалі – найкращий результат Англії за 28 років

ЧС 2018 — 20:35 4154
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ЧС-2018 Бельгія – Англія: "червоні дияволи" мали б грати у фіналі, Лукаку віддав Кейну "Золотий бутс"
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Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчіАнглія — 19:33 3613
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Ярмоленко дебютує за Вест Хем в стартовому складі у спарингу з УікомомАнглія — 16:37 1207
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ЧС-2018: у Туреччині помер українець, якого побив росіянин після вильоту від ХорватіїЧС 2018 — 16:05 1331
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"Слава Україні-2": Віда уникнув покарання від ФІФА за другий відеоролик після перемоги над РосієюЧС 2018 — 15:31 3582
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