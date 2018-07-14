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ЧС-2018: четверте місце на Мундіалі – найкращий результат Англії за 28 років

20:00 345 Читать на русском
ЧС-2018: четверте місце на Мундіалі – найкращий результат Англії за 28 років
збірна Англії / Фото з соцмереж

Чемпіонат світу-2018 дозволив збірній Англії досягнути найкращого результату за останні 28 років.

Після поразки збірної Англії бельгійцям (0:2) у матчі за третє місце ЧС-2018, Англія покидає турнір зайнявши 4-ту сходинку.

Таким чином Ангіля повторила своє досягнення 28-річної давності, де на ЧС-1990 у матчі за бронзу вони програли італійцям.

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Варто відзначити, що за свою історію Англія вигравала чемпіонат світу в 1966 році.

Нагадаємо, збірна Хорватії не пустила англійців у фінал чемпіонату світу-2018 перегравши їх з рахунком 2:1.

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ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
Бельгія - Англія ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія
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