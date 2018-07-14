ЧС-2018: четверте місце на Мундіалі – найкращий результат Англії за 28 років

Чемпіонат світу-2018 дозволив збірній Англії досягнути найкращого результату за останні 28 років.

Після поразки збірної Англії бельгійцям (0:2) у матчі за третє місце ЧС-2018, Англія покидає турнір зайнявши 4-ту сходинку.

Таким чином Ангіля повторила своє досягнення 28-річної давності, де на ЧС-1990 у матчі за бронзу вони програли італійцям.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Варто відзначити, що за свою історію Англія вигравала чемпіонат світу в 1966 році.

Нагадаємо, збірна Хорватії не пустила англійців у фінал чемпіонату світу-2018 перегравши їх з рахунком 2:1.

ЧС-2018: які клуби найбільше зароблять за участь своїх гравців на турнірі – результати дослідження