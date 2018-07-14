ЧС-2018: Черчесов образився на німецьких журналістів через питання про допінг

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вийшов з кімнати після питання журналістів видання Der Spiegel про можливе вживання допінгу російськими футболістами під час чемпіонату світу-2018.

Станіслав Черчесов перервав інтерв'ю з німецьким виданням Der Spiegel, коли журналісти запитали про допінг у складі збірної Росії, повідомляє goal.com.

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"Запитайте мене про речі, які фактично доведені, і я дам вам відповідь", – сказав Черчесов та вийшов з кімнати.

Фахівця довго не могли вмовити повернутись у кімнату для продовження розмови, а після поновлення інтерв'ю він коротко відповів на питання про допінг: "Росію не цікавить, що ви думаєте".