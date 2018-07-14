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ЧС-2018: Черчесов образився на німецьких журналістів через питання про допінг

21:52 925 Читать на русском
ЧС-2018: Черчесов образився на німецьких журналістів через питання про допінг
Станіслав Черчесов / Матч ТВ

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов вийшов з кімнати після питання журналістів видання Der Spiegel про можливе вживання допінгу російськими футболістами під час чемпіонату світу-2018.

Станіслав Черчесов перервав інтерв'ю з німецьким виданням Der Spiegel, коли журналісти запитали про допінг у складі збірної Росії, повідомляє goal.com.

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"Запитайте мене про речі, які фактично доведені, і я дам вам відповідь", – сказав Черчесов та вийшов з кімнати.

Фахівця довго не могли вмовити повернутись у кімнату для продовження розмови, а після поновлення інтерв'ю він коротко відповів на питання про допінг: "Росію не цікавить, що ви думаєте".

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Росія - Хорватія Росія Росія Допінг
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