ЧС-2018: бразильський бар дотримався обіцянки і наливав усім за падіння Неймара

Бар у Ріо-де-Жанейро, як і обіцяв раніше, наливав усім відвідувачам безкоштовні шоти за кожне падіння форварда збірної Бразилії Неймара в матчі проти Сербії (2:0) на чемпіонаті світу-2018.

Бармен наливав клієнтам шот кожного разу, коли нападник опинявся на газоні в матчі проти сербів у заключному турі в групі E на ЧС-2018, повідомляє Goal.com.

ЧС-2018 Сербія – Бразилія: впевнена перемога пентакампеонів над європейцями

Заклад навіть зняв спеціальний відеоролик про те, як у барі пройшов перегляд поєдинку з безкоштовним алкоголем. Нагадаємо, що бразильский бар пообіцяв відвідувачам безкоштовну випивку за кожне падіння Неймара після того, як форварда розкритикували за часті падіння в поєдинку проти збірної Коста-Ріки.

Відзначимо, що бразильці перемогли Сербію з рахунком 2:0 та вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Там суперником пентакампеонів стане збірна Мексики.