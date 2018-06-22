ЧС-2018: Бразилія вперше за 40 років не виграла перший матч Мундіалю

Збірна Бразилії у 1 турі групового етапу чемпіонату світу 2018 року зіграла внічию 1:1 зі Швейцарією. "Селесао" вперше за 40 років не виграли стартовий матч Мундіалю.

Останній раз бразильці не перемагали у стартовому для себе матчі на чемпіонаті світу аж у 1978 році. Тоді Бразилія зіграла внічию зі збірною Швеції (1:1).

На аргентинському Мундіалі 1978 року "селесао" посіли третє місце.

Нагадаємо, наступні матчі в групі Бразилія проведе проти Коста-Ріки та Сербії.

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