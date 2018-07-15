ЧС-2018: бельгійські вболівальники отримали безкоштовні телевізори через голи збірної на Мундіалі

Компанія Krefel відшкодує вартість телевізорів вболівальникам, якщо збірна заб'є на чемпіонаті світу-2018 більше 15 голів.

Бельгійська компанія Krefel перед стартом ЧС-2018 запустила акцію: якщо збірна Бельгії заб'є на Мундіалі більше 15 голів, компанія відшкодує вболівальникам вартість телевізорів.

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У поєдинку проти Англії "червоні дияволи" досягнули позначки 16 голів, а це значить, що компанія має виконати обіцянку.

"Ми це зробили! Наші "дияволи" забили більше 15 м'ячів під час Кубка світу в Росії! Це означає, що ми збираємося заплатити тисячам клієнтів, які купили телевізор!", – написали на сторінці Krefel у Твіттер.

Займатись виплатами буде британська страхова компанія, яка підписала договір з низьким відсотком після того, як проаналізувала ситуацію: більше 15 голів на чемпіонатах світу забивала лише збірна Німеччини (18) на ЧС-2014, але 7 з цих голів Манншафт відвантажила бразильцям у півфіналі.

Серед тих, хто придбав телевізор, також є родичі та друзі футболістів. Зокрема, форвард збірної Бельгії Дріс Мертенс розказав про це після матчу 1/8 фіналу турніру з Японією (3:2). Загалом у рамках акції продано тисячі телевізорів на суму більшу ніж 100 тисяч євро.