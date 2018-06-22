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ЧС-2018: Бекхем спрогнозував неочевидний фінал Мундіалю

21 червня 15:38 1179 Читать на русском
ЧС-2018: Бекхем спрогнозував неочевидний фінал Мундіалю
ЧС-2018: Бекхем спрогнозував неочевидний фінал Мундіалю

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2018 в Росії.

"Вірю, що Аргентина зіграє з Англією у фіналі. Очевидно, що я оберу Англію для перемоги в турніру, все через мою заангажованість і пристрасть до рідної країни.

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Я дуже щасливий, що ми виграли перший матч. Англійська команда дуже молода. У хлопців ще немає такого досвіду, а далі на чемпіонаті світу їм буде все важче, оскільки на турнірах такого рівню чимало хороших команд", – відзначив Бекхем у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, що збірна Англії здолала Туніс у стартовому матчі (2:1). Ще 2 матчі групового етапу молодші колеги Девіда Бекхема зіграють проти панамців (24 червня) та бельгійців (28 червня).

Теги
ЧС 2018 Англія Англія Аргентина Аргентина Чемпіонат світу-2018 Девід Бекхем Девід Бекхем
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