ЧС-2018: Бекхем спрогнозував неочевидний фінал Мундіалю

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2018 в Росії.

"Вірю, що Аргентина зіграє з Англією у фіналі. Очевидно, що я оберу Англію для перемоги в турніру, все через мою заангажованість і пристрасть до рідної країни.

Зідан, Бекхем та ще 8 найвідоміших провалів в історії чемпіонатів світу

Я дуже щасливий, що ми виграли перший матч. Англійська команда дуже молода. У хлопців ще немає такого досвіду, а далі на чемпіонаті світу їм буде все важче, оскільки на турнірах такого рівню чимало хороших команд", – відзначив Бекхем у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, що збірна Англії здолала Туніс у стартовому матчі (2:1). Ще 2 матчі групового етапу молодші колеги Девіда Бекхема зіграють проти панамців (24 червня) та бельгійців (28 червня).