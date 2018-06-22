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ЧС-2018: Азар дав дуже неочікуваний прогноз на турнір

13 червня 16:45 2151 Читать на русском
ЧС-2018: Азар дав дуже неочікуваний прогноз на турнір
Еден Азар

Зірка збірної Бельгії Еден Азар спрогнозував результати протистоянь на чемпіонаті світу 2018 року. Фінал Бельгія – Англія виглядає дуже сміливим передбаченням.

Еден вважає, що переможцем турніру буде його збірна, яка у фіналі переграє Англію. Також до півфіналів дійдуть Франція та Аргентина.

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З групи А Азар "не вивів" господарів турніру Росію, віддавши перевагу Уругваю та Єгипту. У групі D Еден ставить на Нігерію, яка виявиться сильнішою за Хорватію та Ісландію. Також, на думку бельгійця, найнепередбачливішу групу турніру (групу Н) виграють Колумбія та Польща.

Нагадаємо, збірна Бельгії зіграє на ЧС-2018 в одній групі з Англією, Панамою та Тунісом.

Теги
ЧС 2018 Англія Англія Бельгія Бельгія Еден Азар Еден Азар
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