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ЧС-2018: аргентинські фани рік збирали гроші на поїздку на Мундіаль, але приїхали не в той Новгород

10:37 1281 Читать на русском
ЧС-2018: аргентинські фани рік збирали гроші на поїздку на Мундіаль, але приїхали не в той Новгород
Аргентинські вболівальники / НТВ

Вболівальники з Аргентини впродовж року мріяли відвідати поєдинок своєї національної команди проти збірної Хорватії на чемпіонаті світу-2018, але замість Нижнього потрапили до Великого Новгорода.

Аргентинські фанати Ектор Альберсен і Ернан Маззоні впродовж року збирали гроші, щоб приїхати на ЧС-2018, але змушені були дивитися матч по телевізору, оскільки сплутали пункти призначення, повідомляє ТАСС.

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"Коли в четвер вранці ми вийшли з поїзда у Великому Новгороді, то помітили, що немає людей, занадто спокійно, в місті немає фанатів, іноземців, здається щось не так. Почали шукати стадіон, але не знайшли й тоді зрозуміли, що потрапили не туди", – цитує агентство одного з уболівальників.

Аргентинці витратили на квитки до Росії 2,5 тисячі доларів. Вони летіли з Буенос-Айреса до Мадрида, звідти – в Москву, а потім – у Твер. Із міста на Волзі фанати планували потрапити на матч Аргентина – Хорватія в Нижньому Новгороді. Поєдинок завершився поразкою "альбіселесте" з рахунком 0:3, а бідолашні Ектор і Ернан спостерігали за розгромом у пабі.

Відзначимо, що відстань між Великим і Нижнім Новгородами сягає 954 км.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватія футбольні фанати футбольні курйози
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