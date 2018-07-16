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ЧС-2018: Ареола виграв турнір, не зігравши жодного матчу за збірну Франції

10:55 523 Читать на русском
ЧС-2018: Ареола виграв турнір, не зігравши жодного матчу за збірну Франції
Альфонс Ареола / фото: ФК ПСЖ

Запасний голкіпер збірної Франції Альфонс Ареоля встановив незвичне досягнення після перемоги на ЧС-2018.

Воротар ПСЖ Альфонс Ареола став переможцем ЧС-2018 у складі збірної Франції. 25-річний голкіпер ПСЖ був одним з двох гравців в складі команди Дідьє Дешама, які не провели на турнірі жодної хвилини, другим був захисник Аділь Рамі. Але в активі захисника Марселя 35 ігор за збірну, Альфонс не провів жодного матчу за національну команду взагалі.

Рамі завершив кар'єру в збірній Франції

Ареола – перший французький футболіст, який завоював медаль чемпіонату світу, який не зіграв за збірну жодного матчу, повідомляє Opta.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Альфонс Ареола Альфонс Ареола
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