ЧС-2018: Ареола виграв турнір, не зігравши жодного матчу за збірну Франції

Запасний голкіпер збірної Франції Альфонс Ареоля встановив незвичне досягнення після перемоги на ЧС-2018.

Воротар ПСЖ Альфонс Ареола став переможцем ЧС-2018 у складі збірної Франції. 25-річний голкіпер ПСЖ був одним з двох гравців в складі команди Дідьє Дешама, які не провели на турнірі жодної хвилини, другим був захисник Аділь Рамі. Але в активі захисника Марселя 35 ігор за збірну, Альфонс не провів жодного матчу за національну команду взагалі.

Рамі завершив кар'єру в збірній Франції

Ареола – перший французький футболіст, який завоював медаль чемпіонату світу, який не зіграв за збірну жодного матчу, повідомляє Opta.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.