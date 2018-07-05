toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: арбітр Брих більше не буде обслуговувати матчі турніру

20:26 307 Читать на русском
ЧС-2018: арбітр Брих більше не буде обслуговувати матчі турніру
Фелікс Брих / фото: ФІФА

Німецький арбітр Фелікс Брих більше не буде судити матчі чемпіонату світу з футболу в Росії

Сербська федерація футболу залишилася незадоволеною суддівством у матчі їхньої збірної проти Швейцарї і відправила офіційну скаргу до ФІФА. Саме це, як повідомляє The Sun, стало причиною того, що Фелікс Брих вирушить додому.

ЧС-2018 Сербія – Швейцарія: порядок б'є клас, вільні зони для швейцарців та ймовірний виліт сербів

Нагадаємо, німецький арбітр не поставив пенальті під час явного фолу в штрафному майданчику швейцарців на Олександрі Мітровічі. Рішення також не було переглянуто за допомогою використання системи VAR. Ця поразка разом з програшем збірній Бразилії не дозволила сербам вийти з групи.

Брих входить в елітну групу суддів ФІФА. У Росії, проте, він обслуговував тільки один матч групового етапу. Це був вище згаданий поєдинок між збірними Швейцарії та Сербії.

"Звичайно, я трохи незадоволений цим чемпіонатом. Це розчарування для мене і моєї команди, але життя триває, і ми повернемося", – заявив Брих.

ЧС 20182 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Сербія Сербія Фелікс Брих Фелікс Брих Сербія - Швейцарія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона
    Німеччина — 15:562241 Коноплянка забив у спарингу Шальке та Саутгемптона
19
год
:
25
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук