ЧС-2018: арбітр Брих більше не буде обслуговувати матчі турніру

Німецький арбітр Фелікс Брих більше не буде судити матчі чемпіонату світу з футболу в Росії

Сербська федерація футболу залишилася незадоволеною суддівством у матчі їхньої збірної проти Швейцарї і відправила офіційну скаргу до ФІФА. Саме це, як повідомляє The Sun, стало причиною того, що Фелікс Брих вирушить додому.

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Нагадаємо, німецький арбітр не поставив пенальті під час явного фолу в штрафному майданчику швейцарців на Олександрі Мітровічі. Рішення також не було переглянуто за допомогою використання системи VAR. Ця поразка разом з програшем збірній Бразилії не дозволила сербам вийти з групи.

Брих входить в елітну групу суддів ФІФА. У Росії, проте, він обслуговував тільки один матч групового етапу. Це був вище згаданий поєдинок між збірними Швейцарії та Сербії.

"Звичайно, я трохи незадоволений цим чемпіонатом. Це розчарування для мене і моєї команди, але життя триває, і ми повернемося", – заявив Брих.