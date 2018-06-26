ЧС-2018: 45-річний голкіпер Ель-Хадарі вибачився за гру Єгипту на турнірі

Голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі прокоментував поразку від команди Саудівської Аравії в матчі третього туру групового етапу ЧС-2018.

"Я дуже радий, мабуть, зараз я один з найщасливіших людей на землі. Я дуже задоволений цим рекордом, а з іншого боку сьогоднішній результат не виправдав очікування нашого народу. Я засмучений тим, що ми не змогли порадувати наших співгромадян, друзів.

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Хотів би подякувати моїм колегам. Саме завдяки їм я зміг досягти такого результату, встановити рекорд. Але результат на цьому чемпіонаті світу засмутив всіх наших шанувальників, і я хотів би вибачитися перед уболівальниками збірної Єгипту", – цитує Ель-Хадарі Sport24.ru

Нагадаємо, що 45-річний голкіпер Ель-Хадарі став найбільш віковим гравцем в історії чемпіонатів світу. У матчі проти Саудівської Аравії йому також вдалося відбити пенальті.