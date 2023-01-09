Другий захід швейцарця Люсьєна Фавра у Ніццу виявився не таким тривалим.

Ніцца звільнила головного тренера команди Люсьєна Фавра, повідомляє L'equipe.

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Боси клубу не витримали ганьби після вильоту команди в 1/32 фіналу Кубка Франції від третьолігового Ле-Паю-ан-Веле (0:1) і вирішили попрощатися з 65-річним фахівцем. До найближчого матчу у Лізі 1 проти Монпельє (11 січня) команду готуватиме Дідьє Дігар.

Нагадаємо, Фавр очолив Ніццу в липні 2022 року – після 17-ти турів команда йде у турнірній таблиці чемпіонату на 11-й сходинці, набравши 21 очко.

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