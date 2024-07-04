"Поки команда не зібралася, потихеньку тренуюся індивідуально. Я перебуваю у Дніпрі, тож приїжджаю на нашу заміську базу у Придніпровську. Спочатку тренажерний зал, потім – пробіжка полем і якась робота з м’ячем. Скажімо так, підтримую спортивну форму. Працюю приблизно півтори години. Зі мною ще працює двоє молодих хлопців. Посеред тижня до нас має приєднатися Едуард Сарапій.

Президент СК Дніпро-1 готовий піти з футболу заради порятунку клубу – емоційна заява

Ми не збиралися 1 липня. Було офіційне повідомлення, що збір команди перенесений на 8 липня. У нас у команді є чат для спілкування між собою. У цій групі написали, що збір команди переноситься на тиждень.

Скільки зараз залишилося гравців у СК Дніпро-1? Я навіть не знаю. Гадаю, не дуже багато. Десь 11-12 футболістів.

Чого очікую? Та різні варіанти можуть бути. Принаймні, я прораховую різні ситуації. Може бути трансфер, а може – просто віддадуть мені документи мого контракту. На даний час я маю на руках пропозиції від трьох клубів УПЛ. Але у мене поки що чинний контракт зі СК Дніпро-1, тому діятиму за ситуацією. Якщо СК Дніпро-1 припинить існування, доведеться піти у інший клуб. Якщо збережеться – залишуся тут. На цей сезон у мене були великі надії, пов’язані зі СК Дніпро-1, адже минулий сезон я через травму значною мірою пропустив, потім довгий час відновлювався.

Щодо боргів... Колись у Дніпрі мені заборгували за чотири місяці, але я той борг команді пробачив. Того сезону у мене взагалі унікальна ситуація склалася. З Дніпра я пішов в оренду у Металіст. А там також проблеми з фінансами були. Тож мені, якщо не помиляюся, чотири зарплати винні залишилися у Дніпрі і п'ять – у Металісті. Мені здається, що я тоді побив рекорд невиплат в УПЛ. Безкоштовно майже увесь сезон 2015/16 відпрацював. Але на той момент, коли у мене не було ще сім'ї і дітей, я сприйняв це спокійно. Тоді мені просто хотілося грати у футбол на рівні клубів УПЛ.

Кажуть, що наразі затримка з виплатами у СК Дніпро-1 сягнула чотирьох місяців? Плюс-мінус, десь так", – розповів Третьяков у коментарі Українському футболу.

Зникнення СК Дніпро-1 – спортивний юрист пояснив, чи можлива заміна команди Максимова в єврокубках