Півфіналіст минулого розіграшу ЛЄ приймав Сандерфьорд у рамках 13-го туру чемпіонату Норвегії. Каспер Хьог ще до перерви чотири рази вразив ворота суперника упродовж 37 хвилин, але рахунок на табло так і не змінився!

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Голи капітана Буде-Глімта постійно скасовували через офсайди. Сам Хьог лише одного разу заліз у положення поза грою, ще тричі лінію не витримували його партнери.

По перерві Каспера нарешті прорвало. Він асистував Блумбергу і реалізував пенальті, принісши Буде впевнену перемогу 2:0. "На щастя, під час пенальті офсайдів не буває", – жартував автор фантомного пента-трика після матчу.

Нагадаємо, 24-річний Хьог зі 7 голами став найкращим бомбардиром ЛЄ 2024/25, а його сенсаційну команду зупинив лише тріумфальний Тоттенхем.

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