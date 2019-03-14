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Чотири гравці Манчестер Сіті потрапили до символічної збірної тижня у Лізі чемпіонів

18:01 636 Читать на русском
Чотири гравці Манчестер Сіті потрапили до символічної збірної тижня у Лізі чемпіонів
Гравці Манчестер Сіті

УЄФА опублікував символічну збірну тижня у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

На цьому тижні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів провели Баварія та Ліверпуль (1:3), Барселона та Ліон (5:1), Ювентус та Атлетіко (3:0), Манчестер Сіті та Шальке (7:0).

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У збірну тижня потрапили 4 гравці Манчестер Сіті: Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва та Лерой Сане. 3 гравці Ювентуса: Кріштіану Роналду, Войцех Щенсни та Жоау Канселу. По 2 футболісти Барселони: Жерар Піке та Ліонель Мессі, а також Ліверпуля: Вірджил ван Дейк та Садьйо Мане.

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Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Баварія - Ліверпуль Манчестер Сіті - Шальке Манчестер Сіті Манчестер Сіті Барселона - Ліон
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