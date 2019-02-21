Чотири гравці Манчестер Сіті потрапили до символічної збірної тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА опублікував символічну збірну тижня у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

На цьому тижні свої перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів провели Ліверпуль та Баварія (0:0), Ліон та Барселона (0:0), Атлетіко та Ювентус (2:0), Шальке та Манчестер Сіті (2:3).

Шальке – Манчестер Сіті – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У символічну збірну туру потрапили одразу 4 гравці Манчестер Сіті, по 2 футболісти Баварії та Атлетіко а також одного представника мають Ліон, Шальке та Барселона.

Названі претенденти на гравця тижня у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, матчі-відповіді між цими командами відбудуться 12 та 13 березня.