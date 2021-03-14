Капітан "вершкових" хотів замикати подачу з кутового, але суперник затиснув його руку і не дав вистрибнути високо. Рамос відразу налетів на арбітра Хорхе Фігероа Васкеса з вимогою призначати пенальті – рефері залишився невблаганним.

Драматична кінцівка з дублем Бензема у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:1

"Хіба це не пенальті, чорт забирай!? Іди дивитись VAR, я не чіпав його. Це очевидний пенальті. Він дивом не зламав мені руку! Прошу, іди передивись момент. Готовий закласти свій будинок, що там був пенальті. Це точно покарання. Я залишаюсь тут, бо збираюсь брати м'яч і бити з "позначки". От побачиш", – цитує істерику Рамоса Marca.

Додамо, що Реал ледь не втратив очки у матчі з Ельче, проте Карім Бензема врятував перемогу дублем під завісу зустрічі.

Реал оформив ефектний камбек проти Ельче та піднявся на другу сходинку Ла Ліги – Бензема дублем врятував "вершкових"

Ha pitado falta de Sergio Ramos jajajajajaja esto es de coñapic.twitter.com/dK7hI6fkmb — Manucho (@_paachoo_) March 13, 2021