"Чорт його знає", – Франков оцінив шанси Динамо U-19 у матчі з Ювентусом

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, в якій Динамо U-19 зустрінеться з Ювентусом.

"Динамівські юнаки – Ювентус. Чорт його знає... З одного боку, відразу згадується, як влетіли Інтеру, з іншого – як пройшли Наполі. У цьому віці дуже складно судити про шанси, хоча нашим дуже складно підготуватися в лютому. Головне – не забудьте прийти підтримати!", – написав Франков у своєму Твіттері.

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Нагадаємо, Динамо U-19 в рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграє проти туринського Ювентуса. Матч відбудеться в Києві 19 або 20 лютого.

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