toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР ДИНАМО

"Чорт його знає", – Франков оцінив шанси Динамо U-19 у матчі з Ювентусом

20:15 0 Читать на русском
"Чорт його знає", – Франков оцінив шанси Динамо U-19 у матчі з Ювентусом
Артем Франков / соцмережі

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, в якій Динамо U-19 зустрінеться з Ювентусом.

"Динамівські юнаки – Ювентус. Чорт його знає... З одного боку, відразу згадується, як влетіли Інтеру, з іншого – як пройшли Наполі. У цьому віці дуже складно судити про шанси, хоча нашим дуже складно підготуватися в лютому. Головне – не забудьте прийти підтримати!", – написав Франков у своєму Твіттері.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Нагадаємо, Динамо U-19 в рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА зіграє проти туринського Ювентуса. Матч відбудеться в Києві 19 або 20 лютого.

"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Артем Франков Юнацька ліга УЄФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2018/19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Аталанта
21:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук