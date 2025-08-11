Матеріальні проблеми Чорноморця цього року набули нового масштабу. Як повідомляє Sport.ua, на клубній базі в Совіньйоні відключили електропостачання через тривалі затримки з оплатою комунальних послуг. За неофіційною інформацією, сума боргу становить від 700 тисяч до 1 мільйона гривень.

Чорноморець розпочав безпрограшну серію в Першій лізі – Ракицький забив неймовірний гол майже з центру поля (ВІДЕО)

Енергетики неодноразово попереджали керівництво про необхідність погашення заборгованості, а після попереднього тимчасового відключення клуб встановив потужний генератор, який частково забезпечував роботу бази.

Втім, проблеми не обмежуються світлом. Через перебої з водопостачанням і відсутність належного догляду тренувальне поле, за словами футболістів, нагадує бетонний майданчик, що створює ризик травм. Крім того, з весни зростає заборгованість із зарплатами перед гравцями, тренерським штабом і персоналом. За травень футболісти отримали лише 60-70% належних сум, а зарплати за червень і липень досі не виплачені.

Нагадаємо, що попри негаразди Чорноморець переграв Поділля (2:0) у матчі другого туру Першої ліги.

"Були демократичні вибори": Чорноморець обрав нового капітана – Ракицький почув вердикт