Чорноморець офіційно оголосив про призначення головним тренером команди Олександра Бабича.

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Олександр Бабич, який працював у болгарському ФК Пірін, дуже прагнув повернутися до українського футболу. Він розпочав тренерську роботу у Чорноморці у 2012-му. Також працював з одеською Жемчужиною, Маріуполем (з яким регулярно грав у єврокубках) та Кривбасом.

Нагадаємо, Чорноморець на посаду головного тренера розглядав одразу чотирьох кандидатів – Олександра Бабича, Сергія Ковальця, Юрія Калітвінцева та Вʼячеслава Шевчука. Попередній тренер "моряків" Роман Григорчук покинув команду і перейшов у азербайджанський Нефтчі.

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