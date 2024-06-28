Одеський клуб перебуває у пошуках нового головного тренера після відходу Романа Григорчука.

Чорноморець обрав головних кандидатів на заміну Роману Григорчуку – "моряки" вже виокремили двох фаворитів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Григорчук офіційно покинув Чорноморець та знайшов новий клуб за кордоном

Першим з них є Юрій Калітвінцев, який із березня перебуває без роботи після звільнення з Полісся. Також серйозно розглядають Олександра Бабича, який працює у Болгарії, але хоче повернутись в український футбол.

Нагадаємо, що попередній тренер Чорноморця Роман Григорчук покинув команду і перейшов у азербайджанський Нефтчі.

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