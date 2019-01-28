Чорноморець змінив спаринг-партнера – одесити зіграють з віце-чемпіоном Туркменістану

Одеський Чорноморець змінив план товариських матчів на першому зборі.

У Чорноморця відбулася зміна в розкладі тренувальних матчів на турецькому зборі, повідомляє сайт "моряків".

Чорноморець підсилився одразу чотирма новачками

Замість гри з Етиром (Болгарія), яка повинна була відбутися 27-го січня, одесити проведуть спаринг зі срібним призером чемпіонату Туркменістану 2018 року Ахалая (Ашхабад).

Зустріч відбудеться сьогодні, 28-го січня. Старт матчу – о 16.00. Пряма трансляція матчу буде доступна на офіційному сайт Чорноморця.