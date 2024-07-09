Минулого сезону Бадібанга був одним із лідерів Чорноморця. Керівництво дуже хотіло його зберегти. Переговори тривали майже місяць і були складними – передусім через борги, але гравець таки погодився.

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Залишалося лише ратифікувати угоду. Однак, за інформацією ТаТоТаке, одесити не поставили підпис під готовим контрактом і вже повідомили гравцю, що не розраховують на нього. Після цього Бадібанга транзитом через Кишинев вирушив на батьківщину.

До слова, у минулому сезоні УПЛ Зігі провів 23 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 4 асисти. Окрім того, Бадібанга встановив рекорд – був найстаршим легіонером чемпіонату України 2023/24, на момент останньої гри йому було 32 роки і 181 день.

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