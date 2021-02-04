Чорноморець у рамках підготовки до другої частини сезону провів спаринг із молдавським Шерифом. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Шериф – Чорноморець – 1:2

Голи: Кастаньєда, 43, (пен.) – Ковбаса, 37, Брагару, 90

Команди провели перший тайм на рівних, Чорноморець мав навіть кілька непоганих нагод, але воротар впорався з моментами Авагімяна. Проте він був безсилий після удару Ковбаси у ближній кут після сольного проходу Мельничука.

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Шериф до перерви відігрався: Кастаньєда заробив пенальті, який сам і реалізував. У другій половині команди обмінялись гострими моментами – Тілль потужним ударом влучив у стійку, а от Брагару на 90-й хвилині був точним та приніс перемогу одеситам.

До слова, Чорноморець пішов на зимову перерву на третьому місці у Першій лізі з 28 очками в активі.

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