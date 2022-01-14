Американський півзахисник Хорхе Ернандес близький до переходу в одеський Чорноморець.

Хорхе Ернандес приєднається до Чорноморця на правах вільного агента, стверджує журналіст Ігор Бурбас у твіттері.

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Зазначається, що півзахисник з мексиканськими коренями стане першим американцем в чемпіонаті України. Цікаво, що у 2017 році Ернандеса визнавали найкращим гравцем року Західної конференції. Основна позиція Хорхе – центральний атакувальний півзахисник, але також може зіграти і центрального хавбека.

Додамо, що Чорноморець вже оформив 7 трансферів цієї зими – до одеситів приєднались Паст, Юсов, Бергквіст, Бобко, Мартіновіч, Ванкас, Сухоцький.

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