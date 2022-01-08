Колишній нападник Десни Пилип Будківський має два варіанти продовження кар'єри – обидва з Української Прем'єр-ліги.

Будківський потрапив до сфери інтересів Чорноморця та ще одного неназваного клубу УПЛ, інформує Footboom.

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Наразі нападник перебуває у статусі вільного агента після відходу з Десни, тож може безкоштовно приєднатись до нового клубу.

Нагадаємо, Десна оголосила про розрив контракту з Пилипом. Загалом він провів 52 матчі за чернігівців, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Будківський є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

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