Чорноморець зацікавлений у трансфері Будківського – доведеться витримати конкуренцію з ще одним представником УПЛ
Колишній нападник Десни Пилип Будківський має два варіанти продовження кар'єри – обидва з Української Прем'єр-ліги.
Будківський потрапив до сфери інтересів Чорноморця та ще одного неназваного клубу УПЛ, інформує Footboom.
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Наразі нападник перебуває у статусі вільного агента після відходу з Десни, тож може безкоштовно приєднатись до нового клубу.
Нагадаємо, Десна оголосила про розрив контракту з Пилипом. Загалом він провів 52 матчі за чернігівців, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів. Будківський є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Іллічівець, Севастополь, Зорю, Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.
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