Артур Рудько вже цього літа може переїхати до Південної Пальміри.

Голкіпер Шахтаря Артур Рудько близький до переходу у Чорноморець, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, зараз сторони перебувають на завершальній стадії переговорів. Зазначається, що після появи у таборі "гірників" Кирила Фесюна 32-річному Рудьку буде складніше отримати ігрову практику в Шахтарі.

Нагадаємо, Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2019 роки (за головну команду провів лише 20 матчів). Виступав в оренді за Говерлу. Після трьох сезонів у кіпрському Пафосі приєднався до Металіста, звідки відправлявся у польський Лех.

У Шахтарі – з вересня 2023 року. У минулому сезоні провів за "гірників" лише 1 матч, в якому відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює воротаря у 200 тисяч євро.

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