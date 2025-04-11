Шпорн зазнав пошкодження ще на 2-й хвилині матчу 23-го туру УПЛ проти ЛНЗ. За інформацією Sport.ua, у словенця діагностували відрив бокової зв’язки колінного суглоба.

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Зазначається, що на заліковування травми знадобиться від 6-ти до 8-ми тижнів. У найкращому випадку Шпорн зможе зіграти проти Олександрії лише в останньому турі чемпіонату (запланований на 24 травня). Найімовірніше, для Йона цей сезон уже завершений.

До слова, Шпорн провів за Чорноморець у всіх змаганнях 16 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює словенця у 500 тисяч євро.

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