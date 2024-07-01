Одеський клуб потроху приходить до тями після раптових змін на тренерському містку команди.

Після відходу з Чорноморця Романа Григорчука, команду покинули ще два його асистенти – Михайло Савка та Степан Матвіїв.

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За інформацією Sport.ua, перший з них ще по завершенні сезону-2023/24 вирішив призупинити свою тренерську діяльність і повернувся до рідної Івано-Франківщини. Другий тренував одеську команду впродовж п'яти днів – від моменту виходу з відпустки до завершення терміну свого контракту (30 червня).

До появи нового головного тренера у Чорноморці заняття проводитиме запрошений в команду на тренерську роль її колишній гравець Сергій Політило.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "моряки" посіли у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку.

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