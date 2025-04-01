Таджицький півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров, який на правах оренди виступає за Чорноморець, був переведений до юнацької команди "моряків".

20-річного вінгера, який лише взимку приєднався до Чорноморця було відправлено до другої команди одеситів, повідомляє Sport.ua.

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Нагадаємо, Хусрав Тоіров перейшов до донецького Шахтаря у березні 2023 року. В складі "гірників" таджик закріпитися не зумів, у 2024 році виступав на правах оренди за казахстанський Атирау. Минулого року гравець потрапив у скандал – поставив лайк під постом в Instagram про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі, через що був оштрафований клубом.

У нинішньому сезоні орендований у Шахтаря футболіст встиг провести два матчі за Чорноморець – проти Лівого берега та Полісся, загалом провів на полі 35 хвилин. Наразі одеський клуб посідає 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15-ма набраними очками.

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