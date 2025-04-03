Крім Хусрава Тоірова, ще троє футболістів одеського клубу були переведені до юнацької команди.

Орендований у Полісся півзахисник Богдан Панчишин, грузинський опорник Гіоргі Робакідзе та панамський хавбек Анель Райс були відправлені у дубль Чорноморця, повідомляє Telegram-канал INSIDE UPL.

Легіонера Шахтаря перевели в дубль клубу УПЛ після зміни тренера

Раніше стало відомо, що до юнацької команди "моряків" потрапив орендований у Шахтаря вінгер Хусрав Тоіров. Панчишин ще не встиг дебютувати за першу команду Чорноморця, Робакідзе, якого запросив вже звільнений тренер Бабич зіграв 2 матчі, а Райс вже дебютував за юнацьку команду клубу

Нагадаємо, наразі одесити посідають останнє, 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку підопічних Олександра Кучера 15 очок.

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно