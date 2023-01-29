Товариський матч

Чорноморець (Україна) – Локомотив Ташкент (Узбекистан) – 1:3

Голи: Політило, 25 – Мпако Етаме, 12, Гулямов, 61, Жумаєв, 87

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Чорноморець у другому спарингу на турецьких зборах програв представнику Узбекистану. Вже на початку матчу арбітру довелось довго заспокоювати Романа Григорчука, який, вибігши на поле, виказував рефері незадоволення суддівством. Першими відзначились узбеки: Етаме наважився на удар з лінії воріт і м'яч влетів прямісінько під поперечину – Варакута у стрибку намагався бодай зачепити сферу, але не дотягнувся. Одесити зрівняли в середині тайму: Олефіренко обіграв захисника і пробив у дальній кут – голкіпер відбив перед собою, але першим на добиванні був Політило.

На 60-й хвилині суперник змінив склад і команда одразу ж подвоїла перевагу – Гулямов забив після подачі з кутового. За три хвилини до завершення матчу Локомотив поставив масну крапку: вкидання з-за бокової, боротьба поблизу воріт "моряків", Білий відбив у суперника і м'яч рикошетом відлетів у дальній кут. Часу, аби відігратист, вже не було.

Сьогодні, 29 січня, о 16:00 Чорноморець проведе ще один спаринг – суперником стане команда Малішева з чемпіонату Косово.

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