Максим Єрмоленко, який перебрався до табору "моряків" лише влітку, так і не встиг дебютувати за першу команду.

Нападник Чорноморця Максим Єрмоленко продовжить кар'єру в Оболоні, повідомляє прес-служба "пивоварів".

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24-річний футболіст виступатиме у клубі Першої ліги на правах оренди до кінця сезону 2022/23. У новій команді він взяв собі футболку з номером 11.

Нагадаємо, Єрмоленко – вихованець Металіста. Встиг пограти за Металіст 1925 та Краматорськ (1 гол у 9 матчах Першої ліги минулого сезону). Влітку 2022 року приєднався до Чорноморця, однак не провів за колектив Романа Григорчука жодного офіційного матчу.

Оболонь у турнірній таблиці групи Б Першої ліги після 3-х турів йде третьою, маючи у своєму активі 7 очок (стільки ж, скільки і лідери – запорізький Металург та ЛНЗ).

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