"Рішення не є секретним. Щоб побачити його результат, не треба чекати 2-3 тижні. Чорноморець збирає команду з міністрів оборони країн, що допомогали та допомогають нам нищити ворота. В Німеччині міністр оборони України Олексій Резніков вручив чорно-сині футболки ще трьом своїм колегам: міністру оборони Литви Арвідасу Анушаускасу, міністру оборони Швеції Полу Цонсону та міністру оборони Іспанії Маргариті Роблес.

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З урахуванням пана Олексія оборонні відомства своїх країн очолюють сім "моряків" – це міністри, які в різний час були на нашому стадіоні, відвідали музей клубу та господарську роздягальню. Набір в збірну триває. А поки можемо повідомити, що грати це скликання Чорноморця буде за тією ж схемою, що й звична нам команда: 4-3-3.

Під час оборонної фази трійка центральних півзахисників виконуватиме функції опорників-руйнівників. Все, як в реальному житті. Під час наступу два центрхави перетворюється на інсайдів, що активно допомогатимуть вінгерам. Також участь в атакувальних діях братимуть крайні захисники – діятимуть, як небезпечні латералі. Жоден суперник з таким атакувальним потенціалом не впорається", – написала прес-служба одеситів.

Міністр оборони України одразу ж відреагував на креатив "моряків". "Мені дуже подобається цей проект з українським футбольним клубом Чорноморець! Ми підписали кілька гідних гравців на цей футбольний сезон. Є жорсткі вимоги: ви маєте бути достатньо хоробрими, щоб відвідати Одесу, та відданими перемозі України у війні.

Якщо ви є міністром оборони, це буде перевагою. Цього разу я буду грати воротарем. Шановні друзі-міністри, круто бути з вами в одній команді мрії. Дякуємо за вашу відданість та підтримку", – написав Резніков у Twitter.

I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!



We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023

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