У порятунок одеситів в УПЛ вже ніхто не вірив, адже від зони перехідних матчів Чорноморець відставав на 5 очок – а у двох останніх турах треба було зустрітись з Динамо та Олександрією. Ворскла ж у разі перемоги над "моряками" наздогнала б ЛНЗ і Колос, які розташувались прямо над зоною плей-офф за виживання.

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Полтавці проводили останню домашку, але потішити власних фанів небезпечними моментами в першому таймі не вдавалося. Так, команда мала 4:1 за ударами до 43-ї хвилини, однак їхня гострота виявилась нульовою. Тим не менш, господарі були винагороджені за загальну активність, забивши на 44-й.

Його відверто подарували "моряки". Скиба вибив м'яч у Салабая, а Жаржу програв Ндукве боротьбу за відскок. Рудько в цю ж мить вийшов далеко за межі штрафного – нападник ворсклян тут же його перекинув. 1:0! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

Чорноморець прокинувся на початку другого тайму, створивши низку топ-моментів. До 67-ї хвилини полтавців двічі рятував каркас воріт (після кросу та удару Мустафаєва), а Когут небезпечно пробивав з 15-ти й 20-ти метрів – один постріл пройшов повз ближню дев'ять, а інший парирував Ісенко. Втім, після цього спалаху активності гості надовго перестали загострювати.

В останні півгодини Ворскла намагалась засушити гру. Підопічні Юрія Максимова не мали навіть натяків на добивання Чорноморця. Винятком став епізод на 52-й хвилині, коли Ворскла вилітала 4-в-2 – втім, у вирішальну мить Салабай втратив м'яч у штрафному. Фантастичний підкат з відбиранням виконав Ракицький.

Здавалося, що Ворскла все ж переможе, однак команда Олександра Кучера змогла покарати "зелено-білих". На 77-й хвилині Хобленко зрівняв рахунок, пробивши головою після навісу Бутка.

На 82-й же Ракицький подав зі штрафного на Скибу, а той виконав скидку на дальню стійку – Жаржу замкнув її майже без спротиву. 1:2! Шок.

Ворскла так і не відігралась, попри шалену навалу в компенсований час. Фінальний свисток зафіксував перемогу Чорноморця. Одесити піднялись на передостанню позицію в турнірній таблиці, а до зони перехідних матчів їм бракує всього два залікових бали. Ворскла залишилась у трьох очках від виходу із зони плей-офф.

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