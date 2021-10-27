Чорноморець поступився Шахтарю в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі кубкового протистояння Чорноморець гідно протистояв іменитому супернику, не дозволивши створити жодного небезпечного моменту. "Моряки" тримали свої ворота на замку до 65-ї хвилини, аж поки Фернандо не відкрив рахунок у матчі.

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За сім хвилин Маркос Антоніо розвіяв останні сумніви щодо переможця, замкнувши простріл від Ісмаїлі. Під кінець матчу свіженький Дентінью добив Чорноморець, забивши після передачі Мудрика. Михайло міг відзначитись і сам, але не зміг обіграти Варакуту, вийшовши віч-на-віч.

Як наслідок, донеччани слідом за Олександрією, Ворсклою й Динамо вийшли у чвертьфінал Кубка України 2021/22.

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