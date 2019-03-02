Чорноморець – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Чорноморець приймає донецький Шахтар в рамках 20-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Шахтар

2 березня, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець підходить до матчу проти Шахтаря в гарному настрої. Минулий тур приніс одеситам сенсаційну перемогу над Львовом (0:1), в якій лише підсліпкуватість арбітрів не дозволила Гошкодері оформити дубль у ворота "містян". Команда Ангела Червенкова вразила своєю заведеністю та дещо покращила свої перспективи в боротьбі за вихід із зони перехідних матчів.

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Далекоглядні висновки зі звитяги у Львові, звісно ж, робити зарано, але у першому колі Чорноморець також стартував з позитивних результатів. До шостого туру "моряки" йшли на четвертому місці, відібравши очки у Зорі та Динамо, тож футболістам Шахтаря не можна розслаблятись у Одесі. Місцева команда легко обіграти себе не дасть.

Попередній матч. 23.09.2018. 9-й тур чемпіонату України-2018/2019

Шахтар – Чорноморець – 3:0

Голи: Мораєс, 57, Трубочкін (автогол), 59, Тайсон, 82

Шахтар у минулому турі переміг Олександрію (2:0), але повністю задоволеним результатом Паулу Фонсека бути не міг. В атаці "гірники" зіграли на своєму рівні, хоча реалізація залишала бажати кращого – зокрема, Марлос не забив пенальті. Найбільшою проблемою стала оборона: суперник раз за разом вигравав підбирання, а жахливі помилки та обрізки захисників призводили до виходів віч-на-віч з Пятовим. Донеччан рятувала лише низька індивідуальна майстерність "жовто-чорних".

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Системні негаразди в задній лінії стали гарним підґрунтям для різноманітних чуток. Подейкують, що дні Фонсеки в Україні вже добігають кінця і в наступному сезоні Шахтар очолить Луческу – тільки не Мірча, а його син Разван. Диму без вогню не буває, тому португальцю потрібна якомога впевненіша перемога над Чорноморцем.

Статистика протистояння Чорноморця проти Шахтаря

Всього: 57 матчів, 8 перемог Чорноморця, 7 нічиїх, 42 перемоги Шахтаря. Різниця м’ячів – 32:115.

У Прем’єр-лізі: 49 матчів (+7, =7, -35, 28:100)

Кадрова ситуація

Чорноморець не може розраховувати на допомогу Руслана Бабенка та Володимира Коваля, які у минулому турі перебрали карток. Під питанням залишається участь Івана Трубочкіна, травмуваного на зборах, а от Дмитро Леонов точно не з'явиться на полі – за обопільною згодою "моряки" розірвали з ним контракт.

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Шахтар відправився до Одеси без зимового новачка Валерія Бондаренка, який, схоже, ще не до кінця відновився від пошкодження, отриманого на зборах. Також заліковує травму Богдан Бутко, який повернеться до тренувань на наступному тижні. Крім того, в заявку не потрапили Веллінгтон Нем та вінгер Тете, за якого Греміо виторгував аж 15 мільйонів євро.

"Родзинки" матчу:

– Шахтар не пропускає голи від одеського клубу протягом 382-х хвилин.

– Безвиграшна домашня серія "моряків" проти "гірників" в УПЛ складає 14 матчів (4 нічиї та 10 поразок)

– Шахтар може здобути 90-ту перемогу у всіх турнірах при Паулу Фонсеці, а Чорноморець – зазнати 90-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Мусолітін, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 0:2

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У першому колі Чорноморець хоч і був розгромлений Шахтарем, але перший тайм відстояв на "нуль". Одесити у переважній кількості матчів чемпіонату бились до кінця, але поки їм зарано тягатися з грандами. "Гірники" повинні здобути впевнену перемогу.