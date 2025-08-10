Чорноморець розпочав безпрограшну серію в Першій лізі – Ракицький забив неймовірний гол майже з центру поля (ВІДЕО)
Поділля та Чорноморець зіграли матч 2-го туру Першої ліги сезону 2025/26 (0:2). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Чорноморець вдало розпочав нинішній сезон Першої ліги, перемігши тернопільську Ниву з рахунком 2:1. Ще минулої кампанії "моряки" виступали в УПЛ, однак за підсумками посіли останнє місце та напряму вилетіли до нижчого дивізіону.
Сьогодні Чорноморець зустрівся з Поділлям. Як команда-авторитет, що нещодавно виступала в еліті, "моряки" активніше розпочали матч і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Неймовірним голом відзначився екс-гравець Шахтаря Ярослав Ракицький, який практично з центру поля точно пробив у ворота суперника!!! 1:0 на користь Чорноморця. На перерву команди пішли за такого ж рахунку.
Другий тайм не подарував таких яскравих моментів і фактично не приніс нічого суттєвого. Однак у компенсований час "моряки" зуміли відправити другий гол у ворота хмельничан – відзначився Іван Когут. Таким чином матч завершився перемогою Чорноморця, яка стала другою звитягою команди Олександра Кучера в Першій лізі.
