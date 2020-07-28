Чорноморець розписав з Балканами шалену нічию в одеському дербі

Перша ліга, 27 тур

Чорноморець – Балкани – 2:2

Голи: Сікорський, 14, Юречко, 90, (аг) – Фаюк, 17, Болокан, 84

Господарі захопили ініціативу зі старту і змогли відкрити рахунок вже на 14 хвилині. Ігор Сікорський з кількох метрів добив м'яч в сітку після потужного удару партнера і сейва голкіпера Балкан. Щастя Чорноморця тривало недовго – Зубейко зіграв рукою у власному штрафному, а Фаюк чітко реалізував пенальті.

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Другий тайм був не менше яскравим, але надійна гра воротарів і промахи атаки довго не дозволяли рахунку змінитися. Все вирішилося за 10 хвилин до фінального свистка. Болокан легко розібрався з обороною Чорноморця і сильним ударом прошив руки Паламарчука. Здавалося, що Балкани вирвуть сенсаційну перемогу, але все зіпсував Юречко, який незграбно зрізав м'яч у власні ворота – 2:2.

Нічия дозволила гостям дещо відірватися від зони вильоту, а Чорноморець продовжує йти в середині таблиці – 10 сходинка.

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