Чорноморець розірвав контракти з вихованцями Шахтаря і Динамо

Чорноморець змушений проводити серйозну чистку складу в умовах складної фінансової ситуації.

Хавбеки Олексій Зінкевич і Денис Норенков покинули клуб, інформує офіційний сайт одеситів.

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Контракти розірвані за обопільною згодою сторін. Норенков є вихованцем Динамо, в сезоні 2019/20 він провів за Чорноморець три матчі, в яких забив два м'ячі. Зінкевич навчався в академії іншого українського гранда – Шахтаря. Півзахисник перейшов з Агробізнеса в Чорноморець у січні, однак так і не зіграв жодного офіційного матчу за одеситів.

Нагадаємо, нещодавно "моряки" призначили Сергія Ковальця на посаду головного тренера команди.

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